رئيس كازاخستان يدلي بتصريحات بشأن أزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، اليوم السبت، بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

وقال توكاييف إن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا قد يكون ⁠ممكنا إذا جمد الطرفان الصراع ​واستأنفا المفاوضات.

وفي كلمة ألقاها ​إلى ‌جانب الرئيس ⁠الروسي ​فلاديمير بوتين خلال منتدى روسيا-قازاخستان في مدينة أومسك السيبيرية، أشاد توكاييف "بالمرونة الدبلوماسية ‌القصوى" التي أبداها بوتين.

وقال "إذا سمحتم ‌لي بإبداء رأيي المتواضع، بما أن السؤال ​قد طرح علي، فربما حان الوقت لتجميد هذا الصراع والعودة إلى صيغة إسطنبول".

وشاركت موسكو وكييف ‌في محادثات في مدينة إسطنبول ​التركية بعد فترة وجيزة من بد الأزمة الأوكرانية، ثم مرة ​أخرى ‌في ⁠2025، ‌غير أن المناقشات ‌لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

وقال توكاييف "بوجود ⁠ضمانات (أمنية) من القوى العظمى، ​بما في ذلك روسيا، يمكننا المضي قدما نحو السلام الذي طال انتظاره. يجب إنهاء هذا الأمر".