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ألمانيا.. مقتل شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة على سطح منزل

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أ ف ب - برلين 0 تبليغ

  • ألمانيا.. مقتل شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة على سطح منزل 1/2
  • ألمانيا.. مقتل شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة على سطح منزل 2/2

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - لقي رجلان كانا يستقلان طائرة خاصة صغيرة حتفهما السبت إثر تحطمها على سطح منزل في شمال غرب ألمانيا، بحسب الشرطة.
وسقطت الطائرة في منطقة سكنية في بلدة غانديركيزه قرب أولدنبورغ، واصطدمت بالسقف المنحدر لأحد المنازل.
وكانت الشرطة أفادت في البداية بمقتل أحد الراكبين وهما من مدينة بريمن يبلغان 65 و77 عاما، وفقدان الآخر.

تحطم طائرة

لكن بعد "عمليات انتشال مطولة ومعقدة لحطام الطائرة"، خلصت الشرطة إلى أن الرجلين لقيا حتفهما في الحادث، وفق ما ذكرته إدارة شرطة دلمنهورست.
وأُزيل الحطام العالق في السقف وتمكّن السكان الذين أُجلوا من العودة إلى منازلهم. وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب الحادث.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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