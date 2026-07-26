مقتل 15 شخصًا و12 إرهابيًا بهجوم على نقطة تفتيش في باكستان

تفجير مركبة مفخخة

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - قتل 12 مسلحًا من العناصر الإرهابية خلال تصدي قوات الأمن الباكستاني لهجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش أمنية مشتركة في منطقة تانك بإقليم خيبر بختونخوا.وأوضح الجيش الباكستاني في بيان أن المهاجمين حاولوا اقتحام الطوق الأمني المحيط بنقطة التفتيش، إلا أن القوات المرابطة تمكّنت من إحباط الهجوم وقتل 12 من المهاجمين خلال الاشتباكات.وأشار إلى أن المهاجمين لجأوا بعد ذلك إلى تفجير مركبة مفخخة بعد صدمها بالجدار الخارجي لنقطة التفتيش؛ ما أدى إلى انفجار أسفر عن مقتل 15 شخصًا، بينهم 12 عسكريًا وشرطيان وموظفًا في دائرة الغابات.وأكد الجيش الباكستاني أن عمليات التمشيط لا تزال متواصلة لتعقب أي عناصر مسلحة متبقية في المنطقة، مشددًا على أن القوات المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون ستواصل عملياتها للقضاء على الجماعات المسلحة، وأن مثل هذه الهجمات لن تثنيها عن مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب.