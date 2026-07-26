أخبار من السعودية.. طقس الأحد.. أمطار رعدية وزخات من البرد على أجزاء من 4 مناطق

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-35 كم/ساعة وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً إلى شمالية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من 4 مناطق.حسب بيان الأرصاد؛ يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Statusفي حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.كما تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.