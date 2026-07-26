أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يبحث أمن الممرات المائية مع نظيريه القطري والمصري

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 01:42 صباحاً كتب شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين بكل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاتصالين بحث مستجدات الأوضاع الراهنة، وسبل مواصلة ودعم الجهود الرامية لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في ضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



