أخبار من السعودية.. وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكرية مع نظيرته الجنوب أفريقية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزيرة الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية جنوب أفريقيا أنجي موتشيكجا.

وجرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون العسكرية والدفاعية بين البلدين الصديقين، واستعراض سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة؛ بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين. وجرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون العسكرية والدفاعية بين البلدين الصديقين، واستعراض سبل تعزيز العمل... This is a Twitter Status— وزارة الدفاع (@modgovksa) This is a Twitter Status