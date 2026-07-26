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أخبار من السعودية.. مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 01:42 صباحاً كتب شريف احمد - هطلت على منطقة الباحة مساء السبت أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات العقيق، وبلجرشي، والمخواة، والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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