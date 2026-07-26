أخبار من السعودية.. مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 01:42 صباحاً كتب شريف احمد - هطلت على منطقة الباحة مساء السبت أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات العقيق، وبلجرشي، والمخواة، والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.



