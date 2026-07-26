أخبار من السعودية.. سفارة المملكة لدى سوريا تعزي في ضحايا حادث طريق دير الزور

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - أعربت سفارة المملكة لدى سوريا، عن صادق تعازي وخالص مواساة السعودية للجمهورية العربية السورية الشقيقة جراء حادث السير الذي وقع على طريق دير الزور - دمشق، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وعبرت السفارة عن تضامن المملكة مع سوريا حكومة وشعباً في هذا الحادث الأليم، وعن تعازيها لذوي المتوفين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
يذكر أن حادث السير الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حصيلة غير نهائية.
وعبرت السفارة عن تضامن المملكة مع سوريا حكومة وشعباً في هذا الحادث الأليم، وعن تعازيها لذوي المتوفين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
يذكر أن حادث السير الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حصيلة غير نهائية.