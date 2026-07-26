إجلاء 270 ألف شخص.. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في إسبانيا وفرنسا

حرائق الغابات

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أجبرت حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في إسبانيا وفرنسا السلطات على إجلاء نحو (270) ألف شخص.وأوضح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن السلطات أجلت (167) ألف شخص قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند، و(30) ألفًا في منطقة لاند جنوب غربي البلاد.وأشار إلى أن الحرائق أتت على نحو (98) ألف هكتار منذ بداية العام.وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الداخلية إجلاء (70) ألف شخص، فيما أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الأولوية تتمثل في إنقاذ الأرواح، محذرًا من صعوبة إخماد الحرائق المستعرة قرب مدريد.