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الإعصار نول يهدد جنوب الصين.. إجلاء 20 ألف شخص وتعليق خدمات القطارات

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أ ف ب- بكين 0 تبليغ

  • الإعصار نول يهدد جنوب الصين.. إجلاء 20 ألف شخص وتعليق خدمات القطارات 1/2
  • الإعصار نول يهدد جنوب الصين.. إجلاء 20 ألف شخص وتعليق خدمات القطارات 2/2

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أجلت السلطات الصينية أكثر من 20 ألف شخص وعلقت خدمات السكك الحديد في جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة، وفق الإعلام الرسمي.
ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من هونغ كونغ إلى مقاطعة قوانغدونغ بين مساء السبت وصباح الأحد، بحسب ما أعلن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية.
وأبقت السلطات على الإنذار البرتقالي من الأعاصير، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامها المكون من أربعة مستويات، بعدما حذرت من أن أجزاء من مقاطعة قوانغدونغ ومقاطعة فوجيان المجاورة ستشهد رياحا عاتية وأمطارا غزيرة.

إنذار الفيضانات والأعاصير

كذلك، رفعت السلطات في مقاطعة قوانغدونغ الإنذار من الفيضانات والأعاصير إلى المستوى الثالث بعد ظهر السبت، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
وأضافت الوكالة أنه تم إصدار تحذير من المستوى الرابع من الفيضانات في مقاطعتي جيانغشي وهونان.
ويتوقع أن تصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار إلى ما بين 35 و42 مترا في الثانية عند وصوله إلى اليابسة.
وجرى إجلاء أكثر من 20 ألف شخص في قوانغدونغ، حسبما ذكرت قناة سي سي تي في الرسمية في ساعة متأخرة الجمعة، وستعلّق قوانغدونغ بعض خدمات القطارات صباح السبت قبل وقفها بالكامل الأحد.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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