صور| حرائق فرنسا وإسبانيا تخرج عن السيطرة.. وأوروبا تنشر 7 طائرات إطفاء

الحرائق في مدريد

ارتفاع الرطوبة النسبية

الحرائق في فرنسا

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - تستمر الحرائق المشتعلة في إسبانيا وفرنسا في الخروج عن السيطرة السبت، مرغمة السلطات على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد حيث أكد رئيس الوزراء بيدرو شانشيز أن الأولوية هي "إنقاذ الأرواح".ويغطي دخان رماديّ داكن سماء العاصمة الإسبانية والتهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب منها.ويمكن رؤية طبقة كثيفة من الرماد الأسود فوق سطوح المنازل المنحدرة إلى شمال وسط المدينة فيما تنتشر رائحة دخان ترغم السكان على إغلاق نوافذهم.وكافحت فرق الإطفاء طوال الليل "أسوأ حريق في التاريخ" في المنطقة، وفق السلطات المحلية.وقال مار نيكولاس رئيس بلدة برونيت القريبة من بلدات تم إخلاؤها أو طالتها النيران "هناك حرائق كل صيف"، لكن "هذا الحريق كان مروعا".وأعلنت وزارة الداخلية أن عدد من تمّ إجلاؤهم بسبب الحرائق في منطقة مدريد تخطى 70 ألف شخص، بزيادة 25 ألفا عن الرقم المعلن في وقت سابق.كما ذكرت الحكومة المحلية أنه تم الجمعة إجلاء أكثر من 1200 شخص من المسنين والمعوقين من مؤسسات طبية ودور رعاية في منطقة مدريد.وحذر رئيس السلطة المحلية فرانسيسكو مارتين أغيري من أن السبت سيكون "صعبا" بسبب هبوب رياح غير منتظمة"، لكنه أشار إلى أنه مع ارتفاع "الرطوبة النسبية" و"انخفاض درجات الحرارة باتت هناك فرصة حقيقية للتصدي لهذا الحريق بفرص نجاح جيدة".والتحم حريقا غابات الجمعة ليشكلا حريقا هائلا كان على وشك الالتحام بدوره بحريق ثالث في منطقة كاستيي إي ليون.وتشهد فرنسا أيضا حرائق شديدة، ودعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الى اجتماع أزمة طارئ السبت، مع نشر نشر طائرة نقل عسكري من طراز إيه400 إم مجهزة بمعدات إسقاط جويّ للمساعدة في مكافحة النيران، بعدما لم يكن من المقرر إرسالها قبل نهاية يوليو لحين اكتمال تجهيزها.وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأنه تمّ إجلاء 167 ألف شخص في البلاد بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة الى 30 ألفا في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي.وأمرت السلطات جميع سكان شبه جزيرة كاب فيريه السياحية القريبة من بوردو بالمغادرة سواء برا أو بحرا.غير أن توما كازنوف رئيس بلدية بوردو التي لجأ إليها خمسة إلى ستة آلاف شخص نقلوا من البلدات المجاورة، قال إن إخلاء المدينة "غير مطروح" حاليا رغم اقتراب الحرائق إلى مسافة عشرات الكيلومترات منها.ونشر الاتحاد الأوروبي أربع طائرات في إسبانيا وثلاث في فرنسا، بحسب ما أفادت المفوضية الأوروبية.