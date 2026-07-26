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1309 وفيات و2973 إصابة.. تطورات تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

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واس - كينشاسا 0 تبليغ

  • 1309 وفيات و2973 إصابة.. تطورات تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية 1/2
  • 1309 وفيات و2973 إصابة.. تطورات تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية 2/2

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "إيبولا" في البلاد إلى 2973 حالة، والوفيّات إلى 1309 حالات وفاة.
وجاء في بيان لوزارة الاتصال والإعلام في الكونغو الديمقراطية، بأنه بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا حتى 23 يوليو 2973 حالة، بينها 1309 وفيّات.

تفشي فيروس إيبولا

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثّل حالة طوارئ، مشيرة إلى أنه يشكّل خطرًا على دول أخرى، فيما قيّمت خطر انتشار الفيروس إقليميًا بأنه مرتفع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في يونيو الماضي، خطة للتأهب والاستجابة لتفشي فيروس بونديبوغيو، إحدى سلالات إيبولا، وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الخطة تتطّلب تمويلًا بقيمة 518 مليون دولار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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