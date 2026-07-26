سعر سهم اتحاد اتصالات (7020) يفتح الطريق أمام استهداف مقاومات جديدة – توقعات اليوم – 26-07-2026

عزز سهم هرفي للأغذية (6002) مكاسبه في آخر جلساته، بعدما نجح مستوى الدعم المحوري عند 13.14 ريال في إيقاف الضغوط البيعية، ليمنح السهم زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد، بالتزامن مع بدء ظهور إشارات إيجابية على مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

ورغم تحسن الزخم لا تزال الضغوط الفنية قائمة مع استمرار تداول السهم دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويحد من فرص التعافي الكامل على المدى القريب، ومع ذلك تبقى فرص تمديد الارتداد اللحظي قائمة إذا حافظ السهم على استقراره أعلى مستوى هذا الدعم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 13.14 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 15.12 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد