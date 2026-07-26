تحذيرات للسكان.. الصين تعلن حالة التأهب مع اقتراب الإعصار نول

الإعصار نول

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - رفعت السلطات الصينية مستوى التأهب في عدد من مناطق جنوب البلاد مع اشتداد الإعصار نول، الذي تسبب السبت في هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة، ما دفع الجهات المختصة إلى تعليق بعض خدمات النقل العام ودعوة السكان إلى تجنب السفر غير الضروري تحسبًا لأي اضطرابات.وأشارت التوقعات إلى أن الإعصار، المصنف الثاني عشر الذي تشهده الصين منذ بداية العام، سيضرب الساحل الممتد بين هونغ كونغ ومدينة لوفنغ التابعة لإقليم قوانغدونغ، وذلك خلال الفترة الممتدة من مساء أمس وحتى صباح اليوم.وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أن التأثيرات المباشرة للإعصار ستشمل إقليم قوانغدونغ، إلى جانب الأقاليم المجاورة، وهي فوجيان وجيانغشي وهونان، داعيًا السكان إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والابتعاد عن المناطق الخطرة، وتجنب التنقل إلا عند الضرورة.وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أجلت السلطات أكثر من 340 ألف شخص من مقاطعة قوانغدونغ، إضافةً إلى أكثر من 23 ألف شخص من إقليم فوجيان، مع استمرار الاستعدادات لمواجهة تداعيات الإعصار.