سعر سهم أكوا باور (2082) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 26-07-2026

قفز سهم سيسكو (2190) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما ارتكز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي وفر له دعماً ديناميكياً أعاد تنشيط الزخم الشرائي، ليساعد السهم على استئناف مكاسبه في ظل استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتحركاته بمحاذاة خط ميل داعم.

كما جاءت هذه المكاسب بعد نجاح السهم في تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، ما أفسح المجال لعودة الزخم الإيجابي ودعم فرص تمديد الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة إذا حافظ السهم على استقراره أعلى مستويات الدعم الفنية الحالية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 34.88 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.75 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد