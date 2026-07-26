اسكتلندا تشهد مظاهرات مناهضة وأخرى مؤيدة للهجرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة في اسكتلندا، اليوم السبت، أنّ عناصرها، الذين استجابوا لـ"اضطرابات في مناطق متفرقة من وسط مدينة غلاسكو"، ألقوا القبض على عدد من الأشخاص، بعد أن نظم متظاهرون مناهضون للهجرة مسيرة وآخرون مناهضون للعنصرية مظاهرات.

وأظهرت لقطات، مناوشات ومواجهات عنيفة بين المجموعتين المتنافستين في حديقة غلاسكو غرين وما حولها جنوب شرق وسط المدينة.

وشوهدت الشرطة، بما في ذلك عناصر على الخيول، تتدخل لفضّ الاشتباكات.

وكانت جماعة مناهضة للهجرة قد أعلنت عن تنظيم احتجاج هناك يبدأ الساعة 12 ظهرًا (11:00 بتوقيت غرينتش) تحت شعار "احموا مستقبلنا".

في المقابل، نظّمت منظمة "قفوا في وجه العنصرية" مظاهرة مضادة، معلنةً معارضتها لليمين المتطرف في غلاسكو.

أعلنت شرطة اسكتلندا، في بيان بعد ظهر اليوم "تتعامل الشرطة مع حوادث شغب مرتبطة باحتجاج مُخطط له في غلاسكو غرين".

وأضافت "تُنفذ عملية أمنية واسعة النطاق، وقد أُلقي القبض على عدد من الأشخاص".

وأكدت الشرطة "هذا وضع بالغ الصعوبة، ويعمل الضباط جاهدين لإنهاء هذا الحادث".