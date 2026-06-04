تكنولوجيا: شركة HP تطلق لابتوب ProBook 4 G2ah الجديد بأسعار مرتفعة ومواصفات متنوعة #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت HP بشكل رسمي جهازها المحمول الجديد ProBook 4 G2ah مقاس 14 بوصة في السوق الأمريكي ويأتي هذا الإصدار ليكون بديلا للجيل السابق ProBook 4 G1 المتاح حاليا بسعر 1099 دولار ورغم احتفاظ اللابتوب الجديد بمعالجات Ryzen من سلسلة 200 التابعة لشركة AMD إلا أنه يأتي بتكلفة مرتفعة للغاية تبدأ من أكثر من 1900 دولار للفئة الأساسية مما يجعله خيارا موجها لقطاع الأعمال والشركات الراغبة في اقتناء أحدث التقنيات

ويعتمد الطراز الأساسي من اللابتوب البالغ سعره 1917 دولار على معالج Ryzen 3 210 المكون من نواة واحدة بمعمارية Zen 4 وثلاث أنوية بمعمارية Zen 4c وبطاقة رسوميات مدمجة من نوع Radeon 740M ويأتي هذا التكوين مع سعة 8 جيجابايت فقط من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت مع شاشة بمقاس 14 بوصة ومعدل سطوع يبلغ 300 nit ليكون مناسبا للمهام اليومية الأساسية وإدارة الأعمال بمرونة كافية

وتتيح الشركة للمستخدمين ترقية المعالج إلى طراز Ryzen 5 220 مقابل تكلفة إضافية تبلغ 102 دولار كما تدعم النسخ الأعلى خيارات ترقية متطورة تصل إلى سعة 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من نوع DDR5-5600 ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع SSD ليرتفع السعر الإجمالي لهذه التكوينات القوية ويصل إلى 3757 دولار ويأتي هذا الطراز الاحترافي مزودا بشاشة IPS بدقة 1200p ومعدل تحديث يبلغ 60 Hz لتقديم تفاصيل عرض واضحة وممتازة

وزودت HP جميع الفئات ببطارية قوية تبلغ قدرتها 68 Wh مع شاحن GaN متطور لضمان سرعة شحن ممتازة وتوفر الشركة خيارا لتوفير حوالي 250 دولار من القيمة الإجمالية عند اختيار نظام FreeDOS بدلا من نظام ويندوز المسبق ولم تحدد الشركة حتى الآن مواعيد توفر اللابتوب الجديد في الأسواق العالمية الأخرى حيث يقتصر طرحه حاليا على الموقع الرسمي للشركة داخل الولايات المتحدة الأمريكية