تكنولوجيا: أبل تفتتح أول مركز للمطورين في أوروبا بمدينة برلين هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لتعزيز دعمها لمجتمع المطورين في أوروبا عبر افتتاح أول مركز Apple Developer Center في القارة، والذي سيقع في حي ميته بمدينة برلين الألمانية، على أن يبدأ استقبال الزوار خلال وقت لاحق من هذا العام.

ويهدف المركز الجديد إلى توفير بيئة متكاملة للمطورين، حيث سيتمكنون من حضور ورش عمل متخصصة للتعرف بشكل أعمق على مختلف أنظمة أبل، بما في ذلك iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وvisionOS.

علاوة على ذلك، ستوفر أبل جلسات مباشرة ومواعيد فردية مع خبرائها لمساعدة المطورين على تطوير تطبيقاتهم وحل التحديات التقنية التي قد تواجههم. كما سيضم المركز مختبرات متخصصة ومناطق استشارية يدعمها خبراء يتحدثون عدة لغات لتقديم الدعم للمطورين من مختلف أنحاء أوروبا.

ويُضاف هذا المركز إلى شبكة مراكز المطورين التابعة لأبل الموجودة حاليًا في مدن بنغالورو وكوبرتينو وشنغهاي وسنغافورة، بينما تواصل الشركة أيضًا تشغيل Apple Developer Academy في نابولي بإيطاليا، إلى جانب برامج تدريبية أخرى في فرنسا وإيطاليا.

وكشفت أبل كذلك عن بعض الإحصاءات المرتبطة بمنظومتها الرقمية في أوروبا، مشيرة إلى أن متاجر App Store استقطبت نحو 150 مليون مستخدم أسبوعيًا في المتوسط خلال العام الماضي.

وأكدت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس علاقات المطورين العالمية في أبل، أن أوروبا تضم مجتمعًا استثنائيًا من المطورين الذين يبتكرون تطبيقات تعزز التواصل والإبداع والابتكار، مشددة على أن المركز الجديد صُمم لتوفير الأدوات والموارد التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

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