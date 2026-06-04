تكنولوجيا: أيسر تطلق لابتوب الألعاب Predator Helios Neo 18 بقوة خارقة وبطاقة COMPUTEX2026# RTX 5080

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أيسر بشكل رسمي نسخة جديدة وأكثر قوة من جهاز الألعاب المميز Predator Helios Neo 18 في الأسواق الأوروبية بالتزامن مع إطلاق طرازات Helios Neo 16S الحديثة ويأتي هذا الجهاز ليمثل الفئة الأعلى في عائلة الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب من الشركة بعد أن تم تحديث السلسلة سابقا في شهر مارس بمعالجات Arrow Lake HX Plus ليلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن أعلى مستويات الأداء

ويعتمد اللابتوب الجديد في قوته التشغيلية على معالج إنتل القوي Core Ultra 9 290HX Plus والذي يقدم زيادة في أداء المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 7% مقارنة بمعالج Core Ultra 9 275HX السابق وتم دمج هذا المعالج مع بطاقة الرسوميات الرائدة GeForce RTX 5080 المخصصة للأجهزة المحمولة من شركة إنفيديا والتي تعمل بقدرة أساسية تبلغ 115 W وتصل إلى 140 W عند تفعيل تقنية Dynamic Boost لضمان تشغيل أثقل الألعاب والبرامج الاحترافية

ويضم الجهاز شاشة ضخمة بمقاس 18 بوصة من نوع IPS بدقة تبلغ 2560×1600 بكسل متخلية عن خيارات Mini LED السابقة وتدعم الشاشة معدل تحديث خارق يبلغ 240 Hz وزمن استجابة سريع يبلغ 3 ms مع تغطية كاملة للألوان بنسبة 100% من النطاق اللوني DCI-P3 وسطوع ذروة يصل إلى 500 nits ويحتوي العتاد الداخلي على سعة 32 GB من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزين داخلية فائقة السرعة تبلغ 1 TB من نوع SSD

ويتوفر لابتوب Predator Helios Neo 18 الجديد حاليا في الأسواق بسعر يبلغ 3499 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة مما يجعله أغلى بنحو 200 جنيه إسترليني مقارنة بطراز عام 2025 المماثل في المواصفات في حين تتوفر النسخ السابقة المزودة بمعالجات الجيل الماضي بسعر يبدأ من 2799 دولار ليكون الجهاز بمثابة محطة عمل متنقلة وترقية قوية لعشاق العتاد الفائق واللاعبين المحترفين