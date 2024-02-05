شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يطرح تحديثا جديدا.. تعرف على أبرز المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تليجرام تحديثًا مؤخرًا أضاف ميزات جديدة إلى نظام المراسلة الفورية، وأبرزها هو Saved messages 2.0 الذي يتيح للمستخدمين، تصفية وتخصيص النصوص المحفوظة والوسائط والروابط، بالإضافة إلى ذلك، أضافت المنصة أيضًا العديد من الميزات الجديدة على مدار الشهر مثل الرسائل الصوتية ورسائل الفيديو لمرة واحدة، وإيقاف التسجيلات مؤقتًا واستئنافها، ووقت القراءة في الدردشات الخاصة، وتصميم جديد لجهات الاتصال المشتركة، ويتم نشر التحديث على إصداري Android وiOS من تطبيق Telegram، وفقاً لموقع gadgets360.

الرسائل المحفوظة 2.0

باستخدام الرسائل المحفوظة، يمكن للمستخدمين إعادة توجيه النصوص والوسائط والروابط لمشاهدتها بسهولة لاحقًا، قامت منصة المراسلة الآن بإجراء العديد من التحسينات على هذه الميزة أولاً، ويمكن للمستخدمين الآن عرض الرسائل المحفوظة كمحادثات، ستتيح لك هذه الميزة رؤية الرسائل المعاد توجيهها كنوافذ دردشة منفصلة، حيث تعرض كل منها الرسائل المحفوظة من جهة اتصال أو مجموعة أو قناة معينة، ويمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت أي دردشة لإبقائها في الأعلى.

رسائل الصوت والفيديو لمرة واحدة

قدم Telegram إعداد العرض مرة واحدة لرسائل الصوت والفيديو، مما يتيح للمستخدمين الحصول على مزيد من التحكم في الوسائط المشتركة. عند التشغيل، يتم حذف هذه الرسائل تلقائيًا، مما يجعلها أكثر أمانًا. لإرسال رسائل لمرة واحدة، يمكن للمستخدمين الضغط لفترة طويلة على زر التسجيل، والتمرير لأعلى لقفلها، ثم الضغط على أيقونة المرة الواحدة لتمكين الميزة. بالنسبة لمقاطع الفيديو، فهو يعمل تمامًا مثل الصور.

إيقاف التسجيل مؤقتًا واستئنافه

أضاف Telegram أيضًا ميزة لإيقاف التسجيل مؤقتًا في منتصف التسجيل، في وقت سابق، كان على المستخدمين إرسال عدة رسائل صوتية أو فيديو إذا كان هناك استراحة بينهما، الآن يمكن للمستخدمين ببساطة إيقاف التسجيل مؤقتًا ثم تشغيله مرة أخرى لاحقًا، ولتمكين ذلك، ما عليك سوى التمرير لأعلى أثناء الضغط لفترة طويلة على زر التسجيل ثم الضغط على زر الإيقاف المؤقت.

وقت القراءة في الدردشات الخاصة

في Telegram، عندما تظهر رسالة مرسلة بواسطتك علامة اختيار واحدة، فهذا يعني أنه تم تسليمها ولكن لم يتم قراءتها، وبالمثل، تعني علامتي الاختيار أن الرسالة قد تمت قراءتها أيضًا، الآن، في الدردشات الخاصة، يمكن للمستخدمين رؤية وقت القراءة لمعرفة الوقت المحدد الذي تمت فيه قراءة الرسالة. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار إخفاء حالة القراءة من خلال إعدادات الخصوصية. تكون أوقات القراءة مرئية لمدة 7 أيام فقط بعد رؤية الرسالة.

تصميم جديد لجهات الاتصال المشتركة

في أكتوبر، أضافت Telegram ميزة جديدة للمستخدمين المميزين حيث يمكنهم إضافة لون ومجموعة ألوان ورموز تعبيرية لتخصيص حساباتهم في إعدادات المظهر، وسينعكس هذا التغيير في أسمائهم، والرسائل التي يرسلونها، وأي وسائط أو روابط يشاركونها، بالإضافة إلى ردودهم، الآن، أضافت منصة المراسلة ميزة جديدة حيث ستؤدي مشاركة جهة اتصال المستخدم المتميز إلى إنشاء بطاقة جهة اتصال تعرض هذا التخصيص.