تكنولوجيا: يوجرين تستعرض وحدة التخزين الخارجي Neodrive Go 40s بشاشة لمس مدمجة #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعرضت يوجرين بشكل رسمي طرازا تجريبيا لوحدة التخزين الخارجي الجديدة Neodrive Go 40s ضمن فعاليات معرض Computex في تايبيه ويتميز هذا الجهاز بوجود شاشة عرض صغيرة مدمجة تدعم الإدخال باللمس وتعمل بشكل مستقل عن نظام التشغيل ولا يحتوي الجهاز على بطارية داخلية مما يتطلب توصيله بحاسوب محمول أو جهاز مستضيف عبر منفذ USB لتبدأ الشاشة في العمل وعرض البيانات مباشرة

وتقدم الشاشة المبتكرة للمستخدمين إمكانية مراقبة حالة القرص ومتابعة مؤشرات الأداء الحية مثل درجة الحرارة والسرعة الفعلية الحالية عند نسخ أو نقل البيانات بالإضافة إلى عرض معدل عمر الخلايا الفلاشية المعروف باختصار TBW كما تتيح الشاشة معرفة سرعة النقل المتفق عليها عبر واجهة التوصيل مما يسهل الوصول لمعلومات تقنية معقدة غالبا ما تكون مخفية داخل أنظمة التشغيل أو يصعب تتبعها في الهواتف والأجهزة اللوحية

وتخطط يوجرين لتضمين ميزة أمان متقدمة في قرص SSD الجديد تسمح بقفل البيانات وحمايتها عبر تعيين كلمة مرور يمكن إدخالها مباشرة عن طريق شاشة اللمس حيث تظهر لوحة مفاتيح رقمية على الشاشة لإلغاء قفل التخزين والوصول للملفات مما يلغي الحاجة لتثبيت برمجيات إضافية على الأجهزة المستضيفة ويوفر طبقة حماية مادية سريعة وفعالة ومستقلة تماما عن النظام

ولم تكشف يوجرين حتى الآن عن الموعد الرسمي لطرح وحدة التخزين الخارجي Neodrive Go 40s في الأسواق العالمية أو تفاصيل الأسعار المتوقعة نظرا لكون النسخة المستعرضة مجرد نموذج أولي لعرض التصميم النهائي لكن الشركة أكدت عزمها إطلاق المنتج بسعات تخزينية متعددة تشمل خيارات تبلغ 1 أو 2 أو 4TB لتلبية احتياجات مختلف فئات المستخدمين