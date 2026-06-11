تكنولوجيا: شركة Blackview تكشف رسميا عن جهاز العرض المتكامل PV1000 Max بنظام تشغيل VIDAA OS الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Blackview عن جهاز العرض الضوئي الجديد PV1000 Max وهو جهاز ذكي متكامل مصمم لدمج مستويات السطوع العالية وخيارات العرض المرنة مع تقنيات البث الذكي والصوت المحيطي الغامر في جهاز واحد فريد وتم تقديم هذا البروجكتور كحل ترفيهي يركز على القيمة الاقتصادية حيث تستهدف الشركة تلبية نطاق واسع من سيناريوهات الاستخدام اليومية بدءا من إنشاء سينما منزلية مخصصة وألعاب الفيديو وحتى تنظيم ليالي الأفلام في الهواء الطلق واستهلاك الوسائط المتعددة بشكل سلس

ويتميز جهاز العرض PV1000 Max بقوة سطوع تصل إلى 1000 ANSI lumens ودعم ميزة فك التشفير بدقة 4K@60fps وتوافق كامل مع تقنيات العرض HDR10/HLG بالإضافة إلى نسبة تباين تبلغ 1500:1 وبفضل إمكانية تعديل حجم العرض والشرائح لتتراوح مساحتها بين 40 و 150 inch تم تصميم هذا الجهاز ليوفر تجربة مشاهدة شاشات عملاقة تحاكي قاعات السينما عبر مختلف البيئات المحيطة بما في ذلك غرف المعيشة وغرف النوم والشقق السكنية والمساحات الخارجية المفتوحة

ويعمل جهاز العرض بواسطة نظام التشغيل VIDAA OS الذكي الذي يمنح المستخدمين وصولا مباشرا لأكثر من 1800 تطبيق رقمي متنوع بما يشمل المنصات الشهيرة مثل Netflix و YouTube و Prime Video و Disney+ وغيرها من خدمات البث المعروفة وتم بناء هذه المنصة البرمجية بالاعتماد على نظام Linux لضمان الإقلاع السريع والتصفح الانسيابي والأداء عالي الاستجابة وتساهم الميزات الإضافية مثل نمط ألعاب الفيديو منخفض زمن الاستجابة وخاصية Music Sharing في توسيع القدرات الترفيهية الفائقة للجهاز

ومن أبرز المواصفات الفنية لجهاز PV1000 Max هو احتواؤه على حامل محور دوران متكامل يتحرك بمقدار 360° ومقترن بنظام الرؤية الذكي 6-in-1 TOF ويدعم هذا التركيب المبتكر ميزات التركيز التلقائي وضبط الزوايا التلقائي وتجنب العوائق والمحاذاة الذكية للشاشة مما يتيح للمستخدمين عرض المحتوى فورا على الجدران أو الأسقف أو أي أسطح أخرى دون الحاجة لإجراء تعديلات يدوية معقدة وتجعل هذه المرونة العالية البروجكتور مناسبا لمختلف ظروف المتابعة سواء عند مشاهدة الأفلام في السرير أو العرض على السقف أو إقامة التجمعات العائلية والاستمتاع بالترفيه الخارجي ولأجل تكوين منظومة ترفيهية متكاملة دون معدات إضافية يدمج جهاز العرض مكبري صوت ستريو بقدرة 6 W ومعتمدين بتقنية Dolby Audio لتوفير صوت مدمج للأفلام والرياضة والموسيقى والألعاب مما يجعله بديلا شاملا لشاشات التلفزيون التقليدية وأنظمة العرض القديمة التي تتطلب مكبرات صوت وملحقات منفصلة

ويدار جهاز العرض PV1000 Max بواسطة معالج MediaTek MT9660 القوي ويتضمن خيارات اتصال متعددة تشمل منفذ HDMI 2.0 ومنفذين من نوع USB 2.0 ومقبس صوت بمقاس 3.5 mm مع دعم شبكات اللاسلكي ثنائية النطاق Wi-Fi 5 وتقنيات Bluetooth 5.1 و AirPlay 2 و Miracast بالإضافة إلى معيار DLNA وتؤكد شركة Blackview أن مستوى ضوضاء التشغيل يبلغ 30 dB أو أقل مع استخدام محرك بصري مغلق تماما للمساعدة في تقليل تراكم الغبار بمرور الوقت

ومن خلال دمج مستويات السطوع الفائقة والبث الذكي والصوت المحيطي مع المعايرة التلقائية للصور وخيارات العرض المرنة في حزمة واحدة يسعى جهاز العرض PV1000 Max لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة يسهل الوصول إليها وبسعر تنافسي للغاية ويتوفر الجهاز حاليا للشراء ويبلغ السعر الرسمي للبروجكتور 299.99 دولار مع وجود سعر ترويجي خاص بمناسبة الإطلاق يبلغ 269.99 دولار وهو متاح في الفترة من يوم 10 يونيو وحتى يوم 21 يونيو الحالي لضمان أعلى كفاءة للمستخدمين