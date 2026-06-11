تكنولوجيا: شركة OnePlus تؤكد رسميا إطلاق سلسلة هواتف N الجديدة منخفضة التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات سابقة عن عزم شركة OnePlus العمل على تطوير سلسلة هواتف جديدة تستهدف الفئة الاقتصادية والآن أعلنت الشركة رسميا أن عائلة هواتف N الجديدة قادمة قريبا وموجهة خصيصا للسوق الهندي وكانت OnePlus قد طرحت هاتفين في السوق الصيني في يوم 10 يونيو هما Turbo 6X وطراز Turbo 6X Pro وتم تصنيفهما كأجهزة بأسعار معقولة تعتمد على معالجات MediaTek وبطاريات ضخمة والآن تؤكد شركة OnePlus الهند رسميا قدوم سلسلة N الجديدة لتعزيز حضورها في قطاع الهواتف منخفضة التكلفة

ولا تكشف الصورة التشويقية الرسمية المنشورة على منصة X عن الكثير من التفاصيل باستثناء عبارة قادم قريبا مع استعراض للمظهر الجانبي للهاتف بخيارات ألوان تشمل الأخضر الفاتح والأسود ومع ذلك تشير صفحة المنتج المخصصة على موقع أمازون الهند أيضا إلى أن أحد الهواتف الذكية القادمة ضمن هذه التشكيلة الجديدة قد ينطلق تحت اسم OnePlus N6 لتلبية تطلعات المستخدمين

ولا تزال المواصفات الفنية والتفاصيل الأخرى شحيحة في الوقت الحالي ومن الجدير بالذكر أن تسريبا سابقا قد أوضح أن سلسلة N الجديدة من OnePlus سيتم تقديمها كخط إنتاج لهواتف اقتصادية رخيصة الثمن مع تسعير بعض الطرازات بأقل من 20000 INR أي ما يعادل تقريبا 208 دولار وألمحت التسريبات أيضا إلى أن موعد الإطلاق الرسمي سيكون خلال شهر يوليو لعام 2026 ومن غير الواضح حتى هذه اللحظة ما إذا كانت سلسلة هواتف N ستتوفر في مناطق أخرى حول العالم أم ستظل حصرية للسوق الهندي فقط وفي مقال آخر كشف تسريب جديد أن OnePlus قد تكون قيد العمل على تطوير هاتف رائد ومدعوم ببطارية خارقة تصل سعتها إلى 10000 mAh ومعالج من الفئة العليا لتوفير كفاءة تامة تلبي متطلبات المستخدمين بكفاءة تامة تخدم المنظومة المحدثة