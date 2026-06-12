خليفة بن طحنون يعزي في وفاة فاطمة هلال المزروعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة هلال راشد المزروعي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس إبراهيم بالقطري المزروعي في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما حضر مجلس العزاء معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقدَّم واجب العزاء لأسرة الفقيدة.