تكنولوجيا: شركة بوكو تطلق رسميا هاتفها الجديد Poco X8 Pro Max ببطارية ضخمة وإضاءة خلفية مبتكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يفرض هاتف Poco X8 Pro Max نفسه كأحد الخيارات القوية في الفئة المتوسطة ذات الأداء العالي مع التركيز بشكل مكثف على توفير عمر بطارية طويل وسعة ضخمة وسطوع ممتاز للشاشة وتجربة مميزة في ألعاب الفيديو وتأتي ميزات إضاءة LED المحيطة بوحدة الكاميرا لتقدم لمسة جمالية تفصل الهاتف بصريا عن الكثير من المنافسين ويتربع هذا الهاتف على قمة سلسلة X الشهيرة لدى شركة بوكو حيث يأتي مجهزا بشاشة ضخمة بمقاس 6.83 inch من نوع AMOLED وتتميز بمستويات سطوع قصوى مرتفعة للغاية بجانب احتوائه على بطارية استثنائية بسعة 8500 mAh تضمن فترات تشغيل يومية ممتدة وتدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 100 watt ويعتمد الهاتف في قوته الداخلية على شريحة MediaTek Dimensity 9500s لتقديم معالجة رسومية وحوسبية قوية للـ CPU والـ GPU برغم رصد تراجع واضح في الأداء عند التحميل الثقيل والمستمر ويمتلك الهاتف جودة تصنيع رفيعة تشمل معيار IP68 للحماية من الماء والغبار مع إطار من الألمنيوم المطفي وواجهة خلفية من الزجاج برغم أن أبعاده الكبيرة ووزنه الثقيل يبدوان واضحين في الاستخدام اليومي بالإضافة إلى تقديم مكبرات صوت متوسطة الأداء

وتعد الإضاءة المحيطة بمستشعر الكاميرا الخلفي هي العلامة البصرية الأكثر جاذبية في الجهاز حيث تعمل حلقتان ضوئيتان ليس فقط كإشارات للتنبيهات والإشعارات بل تقدمان أيضا تأثيرات ديناميكية متفاعلة مع الموسيقى وألعاب الفيديو والمكالمات الواردة وتتجاوب هذه المنظومة الضوئية بإيقاع متناسق مع أحداث النظام باستخدام ثمانية ألوان مختلفة تمنح الهاتف هوية حيوية ومرحة تبرز بوضوح في الأماكن المظلمة وعلى الجانب الآخر يقدم نظام التصوير أداء مستقرا في ظروف الإضاءة النهارية لكنه يفتقر إلى طفرات حقيقية نتيجة غياب ميزة التقريب البصري وضعف عدسة الزاوية فائقة الاتساع بجانب توفير جودة فيديو تقليدية وعلاوة على ذلك يبدو الاعتماد على منفذ USB 2.0 وغياب ميزة الشحن اللاسلكي خيارات قديمة ولا تتناسب مع معايير عام 2026 الحالي

وبناء على ذلك يعتبر هاتف Poco X8 Pro Max خيارا مثاليا للمستخدمين الباحثين عن أقصى سعة ممكنة للبطارية مع الحصول على مستويات أداء قوية وشاشة شديدة السطوع بجانب اللمسات البصرية الفريدة على هيكل الكاميرا والتي تمنح الهاتف طابعا خاصا ومستقلا يلبي رغبات عشاق التميز بكفاءة تامة تخدم المنظومة المحدثة للأجهزة الذكية وبأعلى جودة