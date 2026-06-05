تكنولوجيا: لينوفو تطلق لابتوب ThinkPad T14s Gen 7 عالميا بمعالجات Panther Lake وشاشة OLED متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو بشكل رسمي جهازها المحمول الجديد ThinkPad T14s Gen 7 على مستوى العالم بعد أن كشفت عنه سابقا في شهر مارس ضمن فعاليات معرض MWC 2026 ويأتي هذا الطراز المتميز ليحل بدلا من الجيل السادس السابق والمتاح بسعر 1799 دولار ليوفر خيارات ترقية قوية ومواصفات متطورة تلبي تطلعات رجال الأعمال والمحترفين بمختلف أنحاء العالم

ويعتمد اللابتوب الجديد في خيارات المعالجة على منصة Panther Lake الحديثة من شركة إنتل حيث يتوفر بخيارات متنوعة تشمل معالجات Core Ultra 5 325 ومعالجات Core Ultra 5 335 vPro بالإضافة إلى الطرازات الأعلى Core Ultra 7 355 ومعالجات Core Ultra 7 365 vPro ويضم العتاد سعة تصل إلى 32 GB من ذاكرة LPDDR5X RAM ومساحة تخزين داخلية من نوع SSD تصل إلى 1 TB

ويأتي لابتوب ThinkPad T14s Gen 7 بمقاس 14 بوصة مع خيارات شاشة متعددة تتضمن ثلاثة طرازات بدقة 1200p من نوع IPS أو خيار شاشة OLED فائقة التطور بدقة 1800p وتدعم معدل تحديث متغير يتراوح بين 30 إلى 120 Hz وسطوع يصل إلى 500 nits مع طبقة مضادة للتوهج وزودت الشركة جميع الفئات ببطارية بقدرة 58 Wh ودعم تقنيات اتصال لاسلكي حديثة تشمل تقنية Wi-Fi 7

وتبدأ أسعار اللابتوب الجديد في السوق الأمريكي من 1769 دولار للفئة الأساسية المزودة بمعالج Core Ultra 5 وسعة 16 GB من الذاكرة العشوائية بينما يبلغ سعره حوالي 2557 دولار كندي في كندا وحوالي 2477 دولار أسترالي في أستراليا ويتوفر الجهاز بلونين مختلفين على الموقع الرسمي للشركة في حين لم تصل خيارات الاتصال الخلوي WWAN إلى أسواق أمريكا الشمالية بعد