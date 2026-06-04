تكنولوجيا: ڤودافون مصر تعلن ضخ 20 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الرقمية

كشفت شركة ڤودافون مصر عن خطتها لضخ استثمارات جديدة تتجاوز 20 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الجاري 2026-2027، مخصصة لتطوير شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في البلاد، وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة الشركة في أعمال بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن تحت شعار “مصر تتقدم: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”.

ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة، فإن الاستثمارات الجديدة ستتركز على عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير شبكات الجيل الخامس (5G)، وتوسيع النطاق الترددي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات مراكز البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.

وتسعى الشركة، التي تعد الأكبر في قطاع الاتصالات المصري بقاعدة عملاء تفوق 55 million مستخدم، إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والبيانات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتشير أرقام الشركة إلى أن إجمالي حجم استثماراتها في السوق المصرية منذ دخولها قبل نحو 28 عاماً، تجاوز 125 مليار جنيه مصري، شملت تطوير شبكات المحمول والخدمات الرقمية للمؤسسات والأفراد.

وفي جلسة مناقشات رفيعة المستوى حملت عنوان “مصر الرقمية: البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار”، استعرض مسؤولو الشركة الرؤية المستقبلية لقطاع الاتصالات المصري في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، وشهدت الجلسة حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، إلى جانب تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي” مصر.

وناقش المشاركون سبل تيسير الشراكات الدولية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وجهوزية البنية التحتية في مصر لاستيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة سباقاً متسارعاً لتحديث بنيتها المعلوماتية، بوصفها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية والتجارية.