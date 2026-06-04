تكنولوجيا: استحواذ Noble Mobile على Helium Mobile مع استمرار تشغيل الشبكة اللامركزية للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Helium Mobile استحواذ شركة Noble Mobile عليها، في خطوة من شأنها أن تضمن استمرار العلامة التجارية وخدماتها دون أي تغييرات فورية للمشتركين.

ومنذ إطلاقها عام 2023، اعتمدت Helium Mobile على نموذج هجين يجمع بين استخدام شبكة T-Mobile التقليدية وشبكتها اللامركزية الخاصة، والتي تُعرف باسم “الشبكة المدعومة من المستخدمين”، وتضم أكثر من 100 ألف محطة اتصال صغيرة يديرها المستخدمون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

كما لفتت الشركة الأنظار سابقًا عبر تقديم باقة Zero المجانية، إلى جانب اعتمادها على مكافآت مرتبطة بالعملات الرقمية، قبل أن تتراجع هذه الفكرة تدريجيًا مع تحول الاهتمام في قطاع التقنية نحو الذكاء الاصطناعي.

وأكدت Noble Mobile أنها ستواصل استخدام شبكة Helium اللامركزية بعد إتمام الصفقة، إلا أنها لم توضح مدة استمرار هذا الالتزام.

وفي المقابل، طمأنت Helium Mobile عملاءها بأن عملية الانتقال ستتم دون أي انقطاع في الخدمة أو فقدان للتغطية، مع إمكانية الاحتفاظ بأرقام الهواتف والاستفادة من نفس مستوى الخدمة الحالي.

وفي الوقت نفسه، سيتجه مؤسسو Helium Mobile إلى التركيز على تطوير منصة اتصال ذكية جديدة تستفيد من التقنيات التي قدمتها شبكة Helium، بهدف إتاحتها لشركات الاتصالات والخدمات المتصلة الأخرى، بما في ذلك Noble Mobile نفسها.

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