معرض «اقرأ» يقدم تجربة معرفية تفاعلية لإبراز رسالة الحرمين الشريفين بأساليب حديثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم معرض «اقرأ» تجربة معرفية إثرائية متميزة، ضمن الشراكة بين رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم؛ في إطار الجهود المشتركة لإبراز الرسالة العلمية والمعرفية للحرمين الشريفين بأساليب حديثة تواكب التحول التقني، وتثري تجربة الزائر، وتعزز الوعي بثقافة القرآن الكريم وعلومه. ويجسد المعرض نموذجا للتكامل المؤسسي بين الجهتين في خدمة كتاب الله، وترسيخ حضور المعرفة الشرعية المنبثقة من الحرمين الشريفين، عبر وسائط مبتكرة تجمع الأصالة والمعاصرة، وتسهم في إيصال الرسالة العلمية بأسلوب معاصر ومؤثر. ويضم المعرض شاشات تفاعلية متطورة تتيح للزوار استعراض المحتوى بأسلوب حديث وجاذب، إلى جانب مجموعة مختارة من المصاحف الشريفة التي تعكس عناية المسلمين بكتاب الله عبر العصور، إضافة إلى إصدارات رئاسة الشؤون الدينية العلمية والتوجيهية التي تعكس جهودها في خدمة القرآن الكريم وعلومه ونشر هداياته. وتمثل محتويات المعرض تكامل الأدوار وتوحد الرؤية بين رئاسة الشؤون الدينية وجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم، من خلال عرض ثري يجمع عمق المحتوى وحداثة الوسائل التقنية؛ تحقيقا لمستهدفات نشر المعرفة الشرعية بأساليب معاصرة، وإثراء للتجربة الثقافية والإيمانية للزوار. ويقع المعرض في وقف الملك عبدالعزيز ببرج الساعة - الدور (P3) - في موقع حيوي يسهل الوصول إليه، ويهيئ بيئة معرفية تليق بمكانة الحرمين الشريفين ورسالتِهما العلمية والدعوية، ويستقبل زواره على مدار الساعة.

