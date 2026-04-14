هجوم دموي شمال نيجيريا

أفاد مصدران عسكريان نيجيريان بأن مسلحين متطرفين اقتحموا قاعدة للجيش قرب الحدود الشمالية الشرقية مع تشاد، ما أدى إلى مقتل قائد القاعدة وستة جنود. ونفذ الهجوم عناصر من بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم داعش، في ظل تصاعد هجمات منسقة بولاية بورنو، ما يفاقم الضغط على الحكومة والرئيس بولا تينوبو لإنهاء العنف المستمر. ويأتي ذلك وسط استمرار العمليات العسكرية في المنطقة الحدودية المضطربة حاليًا تصاعدًا.



