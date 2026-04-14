تحديث توقع سعر الفضة اليوم 14-04-2026

تعرض سعر المؤشر لضغوط سلبية قوية منذ تداولات يوم أمس ليجبره ذلك على تقديم تداولات هابطة جديدة ليستقر من خلالها دون الدعم الإضافي المتمركز عند 98.20 لنلاحظ تكبده حاليا لخسائر إضافية بتسلله نحو 98.05.

الاستقرار المتكرر دون محور المتوسط المتحرك 55 وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي بوصوله حاليا نحو مستوى تشبع البيع قد يدفع بالسعر لاستئناف المحاولات السلبية بتسلله قريبا نحو 97.85 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المستقر قرب 97.60.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.85 و 98.35

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض