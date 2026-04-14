سعر النفط الخام يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-04-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً باستقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل تقديم دعم ديناميكياً يعزز من الزخم الإيجابي ويدفع السعر لمواصلة الصعود، ويعكس هذا التحرك تحسناً في قوة المشترين واستمرار السيطرة الإيجابية على المدى القصير.

ويستعد السعر حالياً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري عند 4,800$، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد، بالتزامن مع توالي الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعزز من فرص اختراق هذا المستوى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تماسك السعر أعلى الدعوم الحالية.