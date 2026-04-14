انشقاق اللواء النور يهز قوات الدعم السريع

أعلنت وسائل إعلام سودانية انشقاق، اللواء النور أحمد آدم، المعروف بـ«النور القبة» عن قوات الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني، في تطور يعكس تصاعد الانقسامات داخل صفوف الدعم.

وبالتزامن أصدر قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، قرارات بإحالة عدد من كبار الضباط إلى التقاعد، وترقية آخرين ضمن إعادة هيكلة عسكرية، وذلك في سياق إعادة تشكيل متسارعة للمشهد العسكري في السودان الميداني والسياسي.