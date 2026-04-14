البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - المنامة (الاتحاد)

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة أحمد الكروي احتجاجاً على استمرار الاعتداءات الآثمة بالمسيرات القادمة من الأراضي العراقية تجاه البحرين وعدد من دول الخليج العربي.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، إن «مدير عام العلاقات الثنائية بالوزارة السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة أبلغ القائم بالأعمال العراقي، خلال تسليم مذكرة احتجاج رسمية، بإدانة البحرين واستنكارها الشديدين تلك التهديدات».

وشدد السفير آل خليفة على «أهمية تعامل العراق مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة».

كما تم التأكيد على احتفاظ المنامة بحقها في اتخاذ كافة الاحترازات والإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وفي سياق آخر أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة 194 صاروخاً، و523 طائرة مسيرة استهدفت المملكة.