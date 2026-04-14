سعر اليورو مقابل الين يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 14-4-2026

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس اندفاع إيجابي قوي مستغلا بذلك استمرار تشكيل مستوى 6720.00 للدعم الإضافي ليتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية بانجذابه نحو الحاجز التالي المستقر عند 6905.00 والذي شكّل بدوره الهدف الرئيسي المقترح سابقا.

قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض التداولات الجانبية لحين تحقيقه لاختراق الحاجز الحالي والثبات أعلاه ليؤكد استعداده لتسجيل مكاسب إضافية قد تمتد نحو 6935.00 وصولا نحو 6975.00, بينما فشل الاختراق سيجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بدوره قريبا لمستوى 6830.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6850.00 و 6935.00

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق