على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.. ولي عهد أبوظبي يلتقي رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات الصينية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات الصينية في قطاعات الطاقة والصناعة البتروكيماوية والاستثمارات السيادية والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الطاقة المتجددة والصناعات الإلكترونية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وضمن هذه اللقاءات، اجتمع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع «داي هوليانغ»، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وبحث الجانبان سُبل توسيع نطاق التعاون في قطاع الطاقة، وحلول الطاقة النظيفة، وتعزيز سلاسل التوريد لدعم أمن الطاقة إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول فرص التعاون المستقبلية.

كما التقى سموّه بـ«لياو زينغتاي»، رئيس مجلس إدارة شركة وانهوا الصينية للصناعات البتروكيماوية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاع الصناعات التحويلية، وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف الاستدامة الصناعية.

وبحث سموّه مع «تشانغ تشينغسونغ»، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الصينية، آفاق تطوير الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، والتعاون في استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في أسواق البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، بما يخدم المصالح الاستراتيجية ويعزّز أهداف التنمية المستدامة.

واجتمع سموّ ولي عهد أبوظبي مع «روبن زينغ»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمبيركس للتكنولوجيا (كاتل)، الرائدة في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات البطاريات، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة وتبادل المعارف والخبرات في صناعة بطاريات تخزين الطاقة لدعم جهود تعزيز الكفاءة التشغيلية لوسائل التنقل الذكي، ودور التقنيات المتطورة في دعم جهود وتوجهات الحياد المناخي.

كما التقى سموّه مع «لي جون»، رئيس مجلس إدارة شركة شاومي للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي والصناعات الإلكترونية المتقدمة، وسُبل تعزيز الشراكة بما يُسهم في دعم التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية في مسارات التنمية الاقتصادية بين البلدين.

وحضر اللقاءات سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.