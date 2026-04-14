انت الان تتابع خبر "شكراً للشعب العراقي الحبيب".. لافتات تملئ شوارع بيروت والعراق يثمن ويجدد الدعم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تعرب سفارة جمهورية العراق في بيروت عن بالغ تقديرها لما تم رصده من انتشار لافتات في عدد من شوارع العاصمة، تضمنت عبارات شكر وامتنان موجهة إلى جمهورية العراق وشعبها، تثميناً للمساعدات التي قدمها العراق إلى الشعب اللبناني الشقيق".



واكدت السفارة أن "هذه المبادرات تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، وتعكس روح التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين"، مجددةً التزام جمهورية العراق "بمواصلة دعمها ووقوفها إلى جانب لبنان في مختلف الظروف".