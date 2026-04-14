هيئة تطوير المدينة المنورة تعلن عن عدد من الفعاليات الثقافية لتعزيز المحتوى المعرفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ممثلة في منصة «روح المدينة»، عن عدد من الفعاليات الثقافية التي تحتضنها المدينة خلال أبريل الحالي، ضمن جهودها لتعزيز الحراك الثقافي وتنويع البرامج المعرفية المقدمة للمجتمع.

وتتضمن الفعاليات باقة متنوعة تشمل الجلسات الأدبية، وورش العمل، والحوارات الثقافية، إلى جانب الأمسيات الشعرية ولقاءات مناقشة الكتب.

ومن أبرز الجلسات (النجوم في الشعر العربي)، و(جماليات شعر أحمد شوقي في مرآة الخط العربي)، و(في رحاب الشعر)، وذلك بما يسهم في إثراء التجربة الثقافية في المدينة المنورة. وتتوزع الفعاليات على عدد من المواقع الثقافية في المدينة المنورة، وتتناول موضوعات متعددة في الأدب والسرد والكتابة الإبداعية، حيث تشمل مناقشة رواية (لا تدع سلة الخبز فارغة)، و(همس في السرداب)، و(عرس عند الجيران)، إلى جانب لقاء (من يمنح الكاتب قيمته اليوم: فكره أم جمهوره؟).

وتتضمن الفعاليات أمسيات وبرامج متخصصة، من بينها ليلة الموال والقصيد، وأمسية شعرية: دمعة الأصوات، إلى جانب برامج موجهة للأطفال مثل السرد القصصي للأطفال، ورحلتنا بين القصص، بما يعزز مهاراتهم الإبداعية وينمي اهتماماتهم الثقافية. ودعت الهيئة المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفعاليات ومواعيدها بزيارة منصة «روح المدينة»، إذ تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في دعم المشهد الثقافي وتعزيز المحتوى المعرفي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الثقافي وتحسين جودة الحياة.