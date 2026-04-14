شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الصين من الصويا الأمريكية ترتفع 14.9% في مارس لكنها دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتجه شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك إلى أن تصبح واحدة من أكبر الشركات المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، مع استعدادها لطرح عام أولي محتمل في البورصة.

وقالت تقارير إن الشركة، التي تطور الصواريخ وتقنيات استكشاف الفضاء وتشغّل شبكة أقمار ستارلينك للاتصالات، قدمت بشكل سري ملفًا للجهات التنظيمية الأمريكية لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة تمهد لإدراجها في سوق الأسهم.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة سبيس إكس 1 تريليون دولار عند إدراجها، وهو ما قد يضع حصة مؤسسها إيلون ماسك على مسار يجعله أول شخص في العالم تتجاوز ثروته هذا الرقم.

ووفقًا لتقارير نقلتها وسائل إعلام بينها بلومبرغ ورويترز ونيويورك تايمز، فإن الشركة تستهدف طرح أسهمها في السوق خلال يونيو المقبل، مع إمكانية جمع ما لا يقل عن 50 مليار دولار من خلال الاكتتاب.

ويتيح الملف السري المقدم إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية للشركات التقدم بالطرح دون الكشف الفوري عن التفاصيل المالية للجمهور، بينما تخضع العملية لمراجعة الجهات التنظيمية.

ومن المتوقع أن يبدأ مسؤولو الشركة جولة ترويجية (Roadshow) مع كبار المستثمرين لعرض خطط الشركة وجذبهم للاكتتاب في الأسهم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوسع فيه سبيس إكس بسرعة، حيث أصبحت عملياتها تشمل إطلاق الصواريخ وتشغيل شبكة ستارلينك التي توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية حول العالم.

كما تشير تقارير إلى أن الشركة أصبحت أكثر ارتباطًا بمشروعات إيلون ماسك الأخرى، بعد دمج شركة الذكاء الاصطناعي xAI ضمن هيكلها، في خطوة ساهمت في رفع التقييم الداخلي للشركة إلى نحو 1.25 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، أصبحت شركات ماسك الأخرى أكثر ترابطًا، إذ استحوذت xAI العام الماضي على منصة إكس (تويتر سابقًا)، بينما استثمرت شركة تسلا أكثر من ملياري دولار في xAI، مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي “غروك” في بعض سياراتها.

ويرى محللون أن دمج هذه الشركات قد يساعد على خفض التكاليف وتعزيز مشاركة الموارد بين مشاريع ماسك المختلفة، في وقت تتطلب فيه خطط التوسع في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية استثمارات ضخمة في الحوسبة والطاقة.

وتسعى سبيس إكس إلى تمويل توسعاتها الضخمة، بما في ذلك تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وتوسيع شبكة ستارلينك، إلى جانب مشاريع مستقبلية مثل مراكز بيانات في الفضاء ومشاريع استيطان المريخ، رغم أن خبراء يشككون في إمكانية تحقيق بعض هذه الطموحات.

إيلون ماسك قد يعود إلى إنستغرام وتيك توك مع اقتراب طرح سبيس إكس العام

قد يعيد رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومؤسس شركة سبيس إكس، فتح حساباته على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك، في تحول محتمل عن مواقفه السابقة تجاه هذه المنصات.

وبحسب تقارير، فإن ماسك الذي كان ينتقد بشدة منصات مثل إنستغرام وفيسبوك، بل وأقدم في السابق على حذف حسابات رسمية مرتبطة بشركاته، قد يعيد النظر في موقفه مع اقتراب الطرح العام الأولي المتوقع لسبيس إكس في البورصة.

وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة المحتملة قد تكون مرتبطة برغبة ماسك في توسيع دائرة الوصول إلى المستثمرين والجمهور، في إطار التحضير للاكتتاب العام الذي يُتوقع أن يكون من بين الأكبر في قطاع التكنولوجيا.

وكان ماسك قد وصف في السابق إنستغرام بأنه يشجع ما سماه “ثقافة الصور الاستعراضية”، وانتقد طبيعة المحتوى عليه، إلا أنه اعترف أيضًا بامتلاكه حسابًا سريًا على المنصة لاستخدام الروابط ومتابعة المحتوى.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن طرح شركة سبيس إكس، التي تُعد واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، مع تقديرات بأن الطرح قد يجمع عشرات المليارات من الدولارات من المستثمرين.

ويرى محللون أن أي توسع في نشاط ماسك على منصات مثل إنستغرام وتيك توك قد يكون جزءًا من استراتيجية تسويقية أوسع تهدف إلى تعزيز الاهتمام العام بالاكتتاب وزيادة الزخم حول الشركة قبل إدراجها في الأسواق.

وبينما لم يصدر تأكيد رسمي من ماسك أو شركتيه بشأن هذه الخطوة، فإن تحركاته الإعلامية والتجارية غالبًا ما ترتبط بشكل وثيق بخططه الاستثمارية والتوسعية، ما يجعل هذا الاحتمال محل متابعة واسعة من المستثمرين والمحللين.