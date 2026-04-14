الإيثريوم يقفز 8% وسط محاولات لاختراق مستوى 2400 دولار

ارتفعت واردات الصين من فول الصويا بنسبة 14.9% على أساس سنوي في مارس، لكنها جاءت أقل بكثير من توقعات المحللين، وسط تأخيرات في الشحنات القادمة من البرازيل نتيجة تشديد إجراءات الفحص المتعلقة بالتلوث.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي الواردات بلغ 4.02 مليون طن متري، مقارنة بـ3.5 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت محللة في شركة Shanghai JC Intelligence، روزا وانغ، إن التوقعات كانت تشير إلى نحو 6.4 مليون طن، إلا أن الواردات تأثرت بتأخر الشحنات البرازيلية بسبب تشديد الفحوصات الصحية والنباتية، في ظل مخاوف من وجود ملوثات في بعض الشحنات.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات ارتفعت على أساس سنوي بدعم من قاعدة منخفضة، إذ تأثرت واردات العام الماضي بتراجع مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي وتأخر حصاد البرازيل.

وتشير مصادر تجارية إلى أن الصين كثفت الفحوصات بعد رصد حالات احتواء شحنات على مبيدات وفطريات، إضافة إلى تلف بسبب الحرارة ووجود حشرات حية.

وخلال الفترة من يناير إلى مارس، بلغت واردات الصين 16.58 مليون طن، بانخفاض 3.1% مقارنة بـ17.11 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تعود الواردات للارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع وصول المزيد من الشحنات الأمريكية ومحصول البرازيل القياسي إلى الموانئ الصينية.

وقال الباحث الزراعي في Guoyuan Futures، ليو جينلو، إن الواردات قد تتجاوز 10 ملايين طن شهريًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مع متابعة دقيقة لظروف الطقس في موسم زراعة فول الصويا في الولايات المتحدة واحتمالات أي اضطرابات لوجستية.

وأضاف أن الطلب المستقر من قطاع الثروة الحيوانية من المرجح أن يدعم الأسعار، ما قد يبقيها ضمن نطاق تداول محدود مع تقلبات واسعة.

كما يترقب المتعاملون قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في مايو المقبل للحصول على إشارات حول مستقبل الطلب الصيني على فول الصويا الأمريكي، في ظل توترات تجارية كانت قد أخرت سابقًا مشتريات الصين من المحصول الأمريكي الخريفي حتى أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو أيار بنسبة 0.4% إلى 11.58 دولار للبوشل.