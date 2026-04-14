تراجع أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون 92 دولارًا مع ترقب محادثات أمريكية-إيرانية جديدة

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، مدعومًا بتزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط، وهو ما عزز أسواق الأسهم وأضعف الدولار الأمريكي.

وصعد الدولار الكندي (الـ“لوني”) بنسبة 0.2% ليجري تداوله عند مستوى 1.3760 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 72.67 سنتًا أمريكيًا، بعد أن لامس خلال الجلسة أعلى مستوى له منذ 24 مارس عند 1.3732.

وتشير تقارير إلى أن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران قد يعودون إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال هذا الأسبوع لاستئناف المحادثات بهدف إنهاء الحرب، بعد انهيار جولة المفاوضات السابقة.

وقال مدير شركة Klarity FX في سان فرانسيسكو، أمو ساهوتا، إن السوق تشهد حالة من التفاؤل، مع اعتقاد المتداولين بإمكانية التوصل إلى مخرج دبلوماسي تدريجي للصراع، ما يدعم توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

كما ارتفعت الأسهم في وول ستريت، في حين تراجع الدولار الأمريكي (مؤشر الدولار) لليوم السابع على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع تحول المستثمرين بعيدًا عن الملاذات الآمنة.

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 6.9% لتسجل 92.25 دولارًا للبرميل، وهو تطور مهم نظرًا لأن النفط يُعد من الصادرات الرئيسية لكندا، رغم أن ارتفاع أسعاره مؤخرًا كان قد زاد من توقعات التضخم عالميًا.

وقال ساهوتا إن عودة الدولار الكندي إلى مستويات 1.35 مقابل الدولار الأمريكي تتطلب تطورات أكثر وضوحًا على صعيد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أشار إلى أن العودة نحو مستوى 1.37 تمثل ارتياحًا مؤقتًا للأسواق.

وفي السياق السياسي، تمكن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من تأمين أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهي خطوة قال إنها ستساعده في التعامل بشكل أكثر فاعلية مع الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.

كما يترقب المستثمرون مراجعة اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) خلال الأشهر المقبلة، في وقت تؤثر فيه التطورات الجيوسياسية على تدفقات التجارة العالمية.

وفي أسواق السندات، تراجعت العوائد الكندية على مختلف الآجال، متتبعة تحركات نظيرتها الأمريكية، بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال مارس. وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.448%.