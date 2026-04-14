إنجاز المرحلة الثالثة من المواقف الإضافية للسيارات في الشهامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي المرحلة الثالثة من مشروع استحداث مواقف إضافية للسيارات في منطقة الشهامة الجديدة، والتي تضمّنت إنشاء 87 موقفاً، منها 4 مواقف لسيارات أصحاب الهمم، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، ليصبح إجمالي عدد المواقف الإضافية المستحدثة ضمن مراحل المشروع 507 مواقف، منها 22 موقفاً مخصصاً لسيارات أصحاب الهمم.

وكان عدد المواقف التي تم استحداثها في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع 420 موقفاً، منها 18 موقفاً مخصصاً لسيارات لأصحاب الهمم، حيث عملت البلدية على استحداث هذا العدد من المواقف لمعالجة نقص المواقف والازدحام في الطرق الأحادية، من خلال استبدال المواقف الموازية للطرق بمواقف عمودية لتوفير مواقف إضافية، تخدم السكان ومرتادي المحالات التجارية في المنطقة، وتسهم في تقليل ازدحام السيارات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة متكاملة تنفّذها بلدية مدينة أبوظبي لتطوير محاور التنقل الحيوية في مدينة أبوظبي وضواحيها، ومواكبة للنمو الحضري، وتحقيقاً لأعلى معايير السلامة والكفاءة في التنقل، كما يندرج ضمن التزام البلدية بالارتقاء بالبنية التحتية، لتكون أكثر استدامة وشمولاً وتلبية لاحتياجات السكان.