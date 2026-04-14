إطلاق الملخص الصوتي لكتاب «الذكرى العربية للمملكة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت دارة الملك عبدالعزيز ملخصا جديدا ضمن مبادرتها النوعية للملخصات الصوتية التي تحمل عنوان «الملك عبدالعزيز بعيون معاصريه»، في خطوة تجسد عمليا توجهها نحو إعادة صياغة السرد التاريخي بأساليب حديثة تُوسع دائرة الوصول، وتُعمق أثره في الوعي العام.

ويأتي هذا الإصدار عبر ملخص صوتي لكتاب «الذكرى العربية للمملكة العربية السعودية»، الذي يُعد من أبرز الشهادات التوثيقية المعاصرة لمرحلة التأسيس، إذ يرصد ملامح التحول التاريخي الذي شهدته الجزيرة العربية، مستعرضا مسارات بناء الدولة السعودية الحديثة، وما رافقها من ترسيخ للأمن، وتوحيد للأقاليم، وبناء لمؤسسات الحكم.

ويتوقف الكتاب عند شخصية الملك المؤسس - رحمه الله - بوصفها محورا لهذا التحول، مسلطا الضوء على حنكته القيادية، وقدرته على إدارة التحديات، وصياغة مشروع الدولة بوحدة الرؤية وثبات النهج، إلى جانب تناوله التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي رافقت تلك المرحلة، وبدايات تشكل الحضور الإقليمي والدولي للمملكة.

ويحمل هذا العمل توقيع المؤلف عبدالله فيلبي، أحد أبرز شهود تلك المرحلة؛ إذ ولد عام 1885م، وعمل في بداياته ضمن الإدارة البريطانية في الهند، قبل أن ينتقل إلى المنطقة العربية خلال الحرب العالمية الأولى، حيث برز دوره حين أوفد في مهام سياسية إلى الجزيرة العربية، وهناك نشأت علاقته بالملك عبدالعزيز، ليتحول لاحقا إلى أحد أقرب المعاصرين الغربيين لتجربة التوحيد.

واختار فيلبي الاستقرار في المملكة، واعتنق الإسلام، واتخذ اسم «عبدالله»، وعايش تفاصيل التحول ميدانيا، ووثق تاريخ المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية، مقدما عبر كتاباته مادة ثرية تعد اليوم من المصادر المهمة في دراسة مرحلة التوحيد.

وأكد الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز، تركي بن محمد الشويعر أن اختيار كتاب «الذكرى العربية للمملكة العربية السعودية» يأتي لكونه من أبرز الشهادات المعاصرة التي وثقت مرحلة التوحيد، وقدم قراءة قريبة من الأحداث عبر كاتب عايش تفاصيلها ميدانيا، مما يمنح العمل قيمة تاريخية ومعرفية عالية.

وأضاف أن هذا الاختيار ينسجم مع توجه الدارة في إبراز المصادر التاريخية، وتقديمها بصيغ حديثة تسهم في تعميق الفهم، وإثراء الوعي بتاريخ المملكة.

وتواصل الدارة من خلال هذه المبادرة ترسيخ حضورها مؤسسة رائدة في خدمة التاريخ الوطني، عبر تحويله من مادة أرشيفية إلى محتوى حي متجدد الوسائط، قادر على الوصول والتأثير، وحاضر في وجدان الأجيال وصناعة وعيها.

ويمكن الاستماع إلى ملخص كتاب «الذكرى العربية للمملكة العربية السعودية» عبر قناة دارة الملك عبدالعزيز على منصة يوتيوب.