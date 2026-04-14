تكنولوجيا: شركة يوجرين تستعد لإطلاق بنك طاقة جديد ببطاريات BYD لتعزيز معايير الأمان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة يوجرين عن استعدادها لإطلاق بنك طاقة محمول جديد سيعتمد على بطاريات متطورة من تصنيع شركة BYD وذلك كجزء من شراكة استراتيجية أوسع تجمع بين الشركتين لتطوير ملحقات الطاقة. وينضم هذا الملحق الجديد إلى مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات الحالية التي تقدمها يوجرين في الأسواق، مثل بنك الطاقة النحيف للغاية MagFlow Air Qi2 الذي يدعم الشحن بقدرة تبلغ 15 واطاً وتصل سعة بطاريته إلى 5000 مللي أمبير، والذي تم إطلاقه مؤخراً في الولايات المتحدة ويتوفر بسعر يبلغ 69.99 دولاراً أمريكياً.

وجاء الإعلان عن ملحق الشحن الجديد والشراكة الموسعة بين الشركتين من خلال منشور رسمي على منصة التواصل الاجتماعي الصينية ويبو، حيث أوضحت يوجرين أن بنك الطاقة الجديد سيتوافق تماماً مع أحدث لوائح ومعايير السلامة الوطنية في الصين لتوفير حماية معززة وموثوقة للمستخدمين. وتهدف هذه المعايير الصارمة التي تم الإعلان عنها في أوائل شهر أبريل من العام الحالي 2026 وسيبدأ العمل بها فعلياً وإلزامياً بحلول شهر أبريل من عام 2027، إلى الحد بشكل كبير من الحوادث والمخاطر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة والشحن الزائد وحدوث دوائر القصر الكهربائية.

ورغم هذا الإعلان المشوق، لم تكشف يوجرين حتى هذه اللحظة عن المزيد من التفاصيل الدقيقة حول بنك الطاقة المحمول المنتظر، بما في ذلك شكل تصميمه الخارجي أو مجموعة المنافذ والمخرجات التي سيوفرها لتلبية احتياجات الشحن المتنوعة. ومع ذلك، ألمحت الشركة في منشورها إلى أن إطلاق المنتج سيكون في وقت قريب جداً، ليبقى التساؤل مطروحاً في الأوساط التقنية حول ما إذا كان هذا الملحق الجديد سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية الأخرى ومتى سيحدث ذلك، خاصة بعد إتمام إطلاقه المنتظر والمرتقب في السوق الصيني المحلي.