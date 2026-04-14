تكنولوجيا: هاتف Trump T1 يثير الجدل بتغيير تصميمه ومواصفاته بشكل كلئ للمرة الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن الأشخاص الذين قاموا بالطلب المسبق لهاتف Trump T1 في شهر يونيو من العام الماضي ربما يحصلون أخيراً على جهاز، ولكنه بالتأكيد لن يكون نفس الهاتف الذي تم الإعلان عنه في البداية. فقد أطلقت شركة ترامب موبايل هذا الهاتف رسمياً في شهر يونيو من عام 2025 وفتحت باب الطلب المسبق منذ ذلك الحين بسعر يبلغ 499 دولاراً أمريكياً مع اشتراط دفع عربون يبلغ 100 دولار عند الحجز. ورغم أن الإطلاق المبدئي حقق نجاحاً ملحوظاً، إلا أن المشترين لن يتسلموا الهاتف الذي وُعدوا به في البداية، حيث تم تغيير التصميم والمواصفات بشكل مفاجئ للمرة الثانية.

وعلى عكس ما تم الترويج له في الحملات الإعلانية الأصلية، فإن الهاتف لا يتم تصنيعه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم التخلي عن التصميم القديم الذي كان يشبه الإصدار الذهبي من هاتف سامسونج جالاكسي S26 Ultra الذي يتوفر بسعر يبلغ 1299 دولاراً أمريكياً أو هاتف ايفون 16 برو. ورغم مرور ما يقرب من عام كامل على الإطلاق، لم يتم تأكيد موعد التسليم النهائي حتى الآن، وشهدت المواصفات تغييرات متكررة قبل أن تكشف الشركة في شهر فبراير الماضي عما يفترض أنه التصميم النهائي. وتظهر الصفحة الرسمية للمنتج الآن نسخة معدلة من هذا التصميم تبدو كأي هاتف تقليدي من الفئة المتوسطة بإطار معدني، ولكنها تتميز بنظام ألوان غير معتاد مع وجود العلم الأمريكي على الواجهة الخلفية بشكل بارز.

وتوحي شكل التصميم والمواصفات المعلنة حديثاً بأن هذا الهاتف قد يكون في الواقع نسخة معدلة من هاتف HTC U24 Pro الذي تم إصداره في عام 2024. ورغم أن الشركة تروج لوجود بطارية أكبر قليلاً تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن بسرعة أبطأ تبلغ 30 واطاً، إلا أن بقية المواصفات تتطابق تماماً مع هاتف HTC، بما في ذلك كاميرا أمامية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل وكاميرا رئيسية وكاميرا مقربة تدعم التقريب المزدوج بنفس الدقة، بالإضافة إلى كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع تبلغ دقتها 8 ميجابكسل. ويضم الجهاز شاشة من نوع AMOLED يبلغ مقاسها 6.78 بوصة وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزاً، ويعمل بمعالج غير محدد من سلسلة كوالكوم سنابدراجون 7، ليبقى السؤال الأهم حول ما إذا كانت هذه المواصفات نهائية بالفعل وما إذا كان الهاتف سيرى النور ويصل للمستخدمين حقاً.