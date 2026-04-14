تكنولوجيا: حاسوب GMKtec EVO-T2 المصغر يقدم أداءً استثنائياً في تشغيل ألعاب AAA بدقة 1440 بكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خضع الحاسوب المصغر الجديد GMKtec EVO-T2 لاختبارات أداء مكثفة أثبتت كفاءته العالية في تشغيل الألعاب وإنجاز مهام الإنتاجية الشاقة بفضل اعتماده على معالج Intel Panther Lake Core Ultra X7 358H الذي يضم ستة عشر نواة ومقترناً بوحدة معالجة الرسوميات المدمجة Arc B390. ويأتي هذا الجهاز مدعوماً بذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5x تبلغ سعتها 64 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت قابلة للزيادة لاحقاً عبر منفذي M.2، ليثبت أن وحدات المعالجة المسرعة الجديدة من إنتل تمثل إضافة مثالية للحواسيب المصغرة وتغنيها عن الحاجة لبطاقات رسوميات منفصلة لتشغيل أقوى الألعاب، وهو ما أكدته الاختبارات التي أجرتها قناة ETA Prime.

و أظهر المعالج الجديد سرعة مبهرة وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، حيث تمكن الجهاز من تشغيل الألعاب بدقة تبلغ 1440 بكسل بسلاسة تامة دون الحاجة لتقنيات رفع الدقة في الألعاب القديمة أو الخفيفة، في حين تطلبت الألعاب الثقيلة مثل سايبر بانك 2077 الاستعانة بتقنية XeSS للوصول إلى معدلات إطارات سلسة. وحقق الجهاز متوسط إطارات يبلغ 75 إطاراً في الثانية في لعبة ريد ديد ريدمبشن 2 بإعدادات متوسطة، وتجاوز 70 إطاراً في لعبة ذا ويتشر 3 بإعدادات فائقة، كما سجل أكثر من 60 إطاراً في لعبة سبايدرمان 2 وأكثر من 100 إطار في لعبة فورزا هورايزن 5. ومع تفعيل تقنية توليد الإطارات المتعددة XeSS 3، قفز معدل الإطارات في لعبة سايبر بانك من 50 إطاراً إلى أكثر من 100 إطار في الثانية، مما يؤكد قدرة هذه المعالجات على دعم تجربة اللعب بمعدلات تحديث مرتفعة في الألعاب المدعومة.

وإلى جانب التفوق في الألعاب، أثبت الجهاز قدرات استثنائية في مهام الإنتاجية، حيث تفوق معالجه في اختبارات Cinebench 2024 على معالج محطات العمل Threadripper 2990WX المزود باثنتين وثلاثين نواة في الأداء متعدد الأنوية، وتغلب أيضاً على معالج ابل M1 Ultra في اختبار النواة الواحدة. ورغم هذه الإمكانيات الجبارة، إلا أن الحصول على حاسوب مصغر بوحدة معالجة رسوميات مدمجة سريعة وقوية يتطلب ميزانية مرتفعة، حيث يتوفر هذا الإصدار الذي تم اختباره حالياً للبيع بسعر يبلغ 1899 دولاراً أمريكياً، وهو ما يقترب من سعر الإصدار المنافس GMKtec EVO-X2 المزود بمعالج رايزن والذي يتوفر بسعر يبلغ 1999 دولاراً أمريكياً.