تكنولوجيا: لينوفو تؤكد هاتف Legion جديد للألعاب لمنافسة سلسلة RedMagic 11 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد لينوفو للعودة إلى سوق هواتف الألعاب عبر إطلاق هاتف جديد من سلسلة Legion، وذلك بعد غياب استمر منذ طرح Legion Y70 في عام 2022، والذي جاء حينها بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ونافس هواتف الألعاب الرائدة في تلك الفترة.

وعلى الرغم من استمرار الشركة في تحديث أجهزة Legion اللوحية المخصصة للألعاب سنويًا، فإن سلسلة الهواتف لم تحصل على أي تحديث منذ ذلك الحين. إلا أن لينوفو أكدت الآن أنها تعمل على هاتف Legion جديد، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي قد يتم خلال شهر مايو 2026، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا الإعلان بعد ظهور هاتف Legion غير مُعلن عنه سابقًا في إحدى الفعاليات التي أُقيمت في الصين خلال مارس 2026. وأظهرت الصور الأولى تصميمًا مألوفًا، إذ بدا الهاتف مشابهًا من الخلف لهاتف Motorola Edge 70، مع وحدة كاميرات متطابقة تقريبًا.

وفي المقابل، ظهر الهاتف بلمسة خلفية مختلفة مع شعار Legion بارز بوضوح، بينما لم تكشف لينوفو حينها أي معلومات رسمية حول الجهاز. ومع الإعلان الجديد، وعدت الشركة بتقديم تجربة ألعاب أكثر سلاسة ومتعة على الهاتف المرتقب.

ولا تزال تفاصيل المعالج غير مؤكدة حتى الآن، لكن من المتوقع أن يعتمد الهاتف على Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو ما قد يجعله منافسًا مباشرًا لسلسلة RedMagic 11 Pro الموجهة للألعاب.

