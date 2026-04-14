مجمع الأسيال .. ملتقى أودية مدينة الرسول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد أودية المدينة المنورة من أبرز المعالم الطبيعية التي ارتبطت بتاريخها الإسلامي وحضارتها العريقة، إذ شكلت عبر العصور شرايين حياة أسهمت في استقرار السكان ونمو الزراعة وازدهار العمران، ولم تكن هذه الأودية مجرد مجار للمياه، بل حاضنات لأحداث تاريخية ومواقف مشرفة من السيرة النبوية، شهدت مرور النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام، وارتبطت بمواقع عبادة واستيطان كان لها أثر بالغ في تشكيل هوية المدينة ومكانتها في الوجدان الإسلامي، حيث أسهم هذا الارتباط الوثيق بين الطبيعة والتاريخ في منح أودية المدينة المنورة قيمة دينية وثقافية متفردة، ما زالت حاضرة في الذاكرة الإسلامية حتى يومنا هذا.

وأوضح المهتم بتاريخ المدينة المنورة تركي الحربي، أن مجمع الأسيال (ملتقى الأودية) هو نقطة تجتمع فيها وترتكز فيها أودية المدينة المنورة، حيث يلتقي وادي قناة ووادي بطحان مع وادي العقيق شمال المدينة المنورة غرب جبل أحد، ويشكل الجزء الشمالي الغربي لجبل أحد مع مجموعة جبيلات تسمى (جبال الرسي) أضيق منطقة تضم الأودية السابقة، أي وادي العقيق ووادي بطحان ووادي قناة، وتصبح واديا واحدا هو (إِضم) لانضمام الأودية بعضها إلى بعض، ويشكل وادي إِضم منطقة جميلة صيفا وشتاء، ويزيد الموقع جمالا كرائم النخل المنتشرة في كل موقع، والتي تغطي منطقة إِضم كاملا، كما يكثر بهذا الوادي شجر الأثل الذي يقال في روايات أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم من خشب الأثل.