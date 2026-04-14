انطلاق فعاليات «أسبوع صناعة المشاريع التنموية» بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة أمس، فعاليات «أسبوع صناعة المشاريع التنموية» لتطوير المشاريع التنموية للقطاع غير الربحي، وتعزيز أثرها واستدامتها. ويهدف برنامج الفعاليات التي تستمر خمسة أيام إلى تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في صناعة مشاريع تنموية أعمق أثرًا وأكثر استدامة، من خلال برامج تخصصية، متضمنة إطلاق مبادرة لاستعراض ودعم المشاريع التنموية، وجلسات استشارية ضمن «ديوانية القطاع غير الربحي» التي تركز على صناعة المشاريع وتعزيز أثرها مجتمعيًا. وتتضمن الفعاليات ورشة عمل لدراسة التحديات والممكنات في صناعة المشاريع التنموية، واستعراض نماذج من المشاريع التنموية القائمة لجمعيات القطاع غير الربحي.

