شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة التراث غير الربحية تدشن كتاب الأمير سعود الفيصل بالتعاون مع مؤسسة الملك فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث غير الربحية، كتاب «الأمير سعود الفيصل»، الذي أصدرته مؤسسة التراث غير الربحية، وذلك مساء السبت الماضي في قصر الملك فيصل بمدينة الرياض، بحضور الأمير بندر بن سعود بن خالد، أمين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية، إلى جانب أسرة الأمير الراحل وعدد من أصدقائه المقربين، وذلك في حفل نظم بالتعاون بين مؤسسة التراث غير الربحية ومؤسسة الملك فيصل الخيرية، وتعد هذه المناسبة أول حفل يقام في قصر الملك فيصل في المعذر، بعد ترميمه وتأهيله ليكون متحفا يوثق إرث الملك فيصل ومسيرته.

وفي تصريح للأمير سلطان بن سلمان بهذه المناسبة، أكد أن هذا الكتاب الموثق بالصور يأتي مبادرة وفاء لمسيرة إنسان ومسؤول خدم وطنه بإخلاص وتفان خلال مراحل مفصلية من تاريخ المملكة، مسخرا قدراته لخدمة قيادتها ومواطنيها والخير الذي قامت عليه هذه البلاد واستمرت ترعاه في العالم وتنتهجه حتى بات - رحمه الله - رائدا لمدرسة تقوم على الأخلاق والقيم ونكران الذات وتغييب الطموح لأي مجد شخصي غير رفعة بلاده وسيادة الحق والعدل في العالم حتى بات يعرف في العالم بحضوره وحكمته وصدق قراءاته واستحضاره ما يجب أن يكون عليه وزير خارجية دولة ذات ثقل ومكانة مثل السعودية.

وأشار إلى أن الكتاب يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات الكبرى والأعمال المؤثرة، ضمن تسلسل تاريخي يستعرض أبرز محطات حياة الأمير سعود الفيصل منذ مولده في عهد جده المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله -، مرورا بعصور الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما يزخر الكتاب بمجموعة من الصور التي توثق لتنوع اهتمامات الأمير سعود وعمق ثقافته وتحضره من خلال اهتمامه بقضايا التراث والبيئة مع العلوم والفنون والرياضة.

وقال الأمير سلطان بن سلمان: إن هذا الإصدار يأتي ضمن سلسلة كتب الصور التاريخية التي تصدرها مؤسسة التراث غير الربحية، والتي تعنى بتوثيق الذاكرة الوطنية، وقد شملت إصداراتها كتبا عن الملك المؤسس عبدالعزيز، وأبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد رحمهم الله، إلى جانب كتابي الملك سلمان - حفظه الله -، في إطار مشروع متكامل يعنى بتوثيق التاريخ الوطني بصريا ومعرفيا.

وأوضح أن مؤسسة التراث منذ تأسيسها عام 1417هـ (1996م) تشرفت بتنفيذ العديد من المبادرات النوعية في مجالات خدمة التراث الوطني والحضاري للمملكة، وكذلك التراث العربي والإسلامي والعالمي، ومن أبرز تلك المبادرات إنجاز الأرشيف الوطني للصور التاريخية بالتعاون مع مكتبة الملك فهد الوطنية.

وقال الأمير تركي بن فيصل، في مقدمة كتاب «سعود الفيصل»: لقد كان سعود - بحكمته وثاقب نظره وخبرته وحضوره المتميز وهيبته - خط الدفاع الأول عن المملكة ومصالحها خلال خدمته الطويلة، بتوجيه من ملوك بلادنا وإرشادهم، وإذ شهد الكثيرون على ذلك فلا شهادة تعلو على شهادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حين قال عنه: لقد عرفناكم كما عرفكم العالم أجمع على مدى 40 عاما، متنقلا بين عواصمه ومدنه، شارحا سياسة وطنكم وحاملا لواءها، ومنافحا عن مبادئها ومصالحها، ومبادئ ومصالح أمتكم العربية والإسلامية، مضحيا في سبيل ذلك بوقتكم وصحتكم، كما عرفنا فيكم الإخلاص في العمل، والأمانة في الأداء، والولاء للدين والوطن فكنتم لوطنكم خير سفير، ولقادته خير معين.وتضمن الحفل كلمة للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، كما ألقى الأمير تركي الفيصل كلمة بهذه المناسبة، فيما شهد الحفل عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز محطات حياة الأمير سعود الفيصل، مدعما بصور ووثائق نادرة، قدم من خلالها سردا بصريا ثريا لمسيرته السياسية والإنسانية، وعكس مضمون الكتاب بوصفه توثيقا لتجربة امتد أثرها في مسيرة الدولة.